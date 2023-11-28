Экспортеры напомнили о цикличности отрасли в контексте возможного запрета вывоза зерна

Председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отметил, что ситуацию в любой момент могут ухудшить новые санкции и дискриминационные барьеры

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Сельское хозяйство имеет цикличный характер, и вслед за рекордными приходят менее удачные сезоны, поэтому дополнительные предупредительные меры "точно не помешают", сообщил ТАСС председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, комментируя предложение о возможном запрете экспорта зерна при снижении объема его остатков до уровня в 10 млн тонн.

"Мы помним о цикличности сельского хозяйства, что вслед за рекордными приходят менее удачные сезоны. Ситуацию в любой момент могут ухудшить новые санкции и дискриминационные барьеры, так что дополнительная подготовка точно не помешает", - сказал Зернин.

"Мы полагаем, что речь идет о создании механизма опережающего мониторинга, для технологичного принятия защитных решений в будущих сезонах, хотя в наше турбулентное время ничего исключать нельзя", - добавил он.

Ранее в пресс-службе Минсельхоза России ТАСС сообщили, что ведомством было инициировано рассмотрение вопроса на подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию о введении автоматического запрета экспорта зерна при достижении минимума 10 млн тонн. Подкомиссия рассмотрела и приняла решение поручить министерству осуществлять мониторинг остатков и при их снижении до 10 млн тонн направлять соответствующие материалы в Минэкономразвития и Минпромторг для рассмотрения вопроса об установлении запрета.