Мишустин призвал модернизировать систему формирования статистических данных

По мнению премьер-министра, ключом к решению этой проблемы является "модернизация и цифровизация процессов с обязательным применением единых классификаторов и справочников на основании общей системы сбора и обработки информации"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин считает необходимым повысить оперативность формирования статистических данных, для чего следует модернизировать применяемые ныне технологии.

"Что касается оперативности. Конечно, некоторые цифры, такие как индексы потребительских цен, промышленности формируются быстро, но макропоказатели, индикаторы социальной сферы - довольно долго", - констатировал председатель правительства на стратегической сессии, посвященной развитию статистики.

По мнению главы кабинета министров, "ключ к решению этой проблемы - модернизация и цифровизация процессов с обязательным применением единых классификаторов и справочников на основании общей системы сбора и обработки информации как в Росстате, так и в других субъектах статистического учета".

"Важно также научиться применять сведения, которые появляются практически в режиме реального времени в базах государственных органов и в источниках больших данных", - указал Мишустин.

Премьер-министр напомнил, что на прошлой неделе подробно обсуждалась необходимость создания единой цифровой инфраструктуры формирования надежных современных систем для обработки и хранения статистической информации. "Давайте сегодня детально рассмотрим текущее состояние отечественной статистики и разработаем решение, которое обеспечит выход на новый уровень", - призвал председатель правительства.