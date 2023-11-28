Кабмин устранит дублирующиеся требования к отчетности бизнеса

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что по поручению президента Владимира Путина ведется большая системная работа по снижению административного бремени на компании

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Правительство России подготовило поправки, которые позволят устранить дублирующиеся требования к отчетности бизнеса. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии "Развитие статистики".

Он отметил, что по поручению президента ведется большая системная работа по снижению административного бремени на компании, в том числе по упрощению отчетности. Как указал глава кабмина, требуются новые эффективные инструменты, которые позволят исключить не только "задваивание" требований от разных инстанций, но даже предпосылки к его возникновению.

"Для этого правительство подготовило законопроект, который позволяет значительно сократить такую нагрузку на субъекты малого предпринимательства, оптимизировать формы и виды представляемых ими данных и в итоге - прекратить практику их дублирования различными ведомствами", - сообщил он.

Мишустин напомнил, что более половины данных в стране собирает Росстат. Сведения поступают от более 7 млн предприятий, которые те предоставляют по сотням форм. "И это только в органы власти федерального уровня. Но есть также и запросы региональных и муниципальных ведомств. В результате пятую часть показателей предприниматели многократно направляют в разные инстанции. Для них, конечно, это, безусловно, серьезная и дополнительная нагрузка", - констатировал премьер.

Более того, продолжил он, сегодня 63 государственных органа власти, статистическую работу которых Росстат также координирует, создают собственные информационные системы, как правило, не на основе единых принципов, а каждый - по своей методологии, применяя собственные технологические и организационные решения.

"Для повышения качества сопоставимости и скорости производства данных, конечно, необходим механизм межведомственного обмена и использование всех имеющихся источников. Это также сэкономит бизнесу много сил и времени", - обозначил задачу глава кабмина.

Технологические изменения

Мишустин обратил внимание, что сейчас данные являются одним из ключевых ресурсов: на их базе государственные органы принимают управленческие решения, строят свои прогнозы, предприятия составляют бизнес-стратегии и инвестиционные программы, а граждане узнают о социально-экономической, демографической и экологической ситуации в стране.

"В современном мире, когда потоки сведений непрерывно увеличиваются и по скорости, и по объему, работа с данными приобретает все большее значение. Поэтому очень важно, чтобы пользователи получали объективную, актуальную информацию. И главные требования к ней - это качество, достоверность и оперативность", - подчеркнул председатель правительства.

Он пояснил, что за первые два фактора традиционно отвечает официальная статистика, которая основывается на международных стандартах, на прозрачной методологии, на надежных источниках.

"Однако методики, рекомендованные мировым сообществом, не всегда отражают возможности, которые привнесла нам цифровая трансформация и технологический прогресс. Донастраивать свои процессы в соответствии с новыми реалиями предстоит и организациям, которые занимаются сбором и обработкой информации", - указал премьер.