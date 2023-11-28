Псковская область получит 309 млн рублей на поддержку производителей молока

Благодаря этому четыре переработчика сырого молока в регионе получат средства на возмещение части затрат на покупку оборудования для маркировки продукции

ПСКОВ, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Псковской области получат более 300 млн рублей из федерального бюджета на поддержку сферы молочного животноводства, благодаря этому один из крупнейших производителей молока в регионе - компания "Псковагроинвест" получит компенсацию затрат на создание роботизированной фермы. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Псковская область получит почти 309 млн рублей федеральных средств от Минсельхоза РФ для развития объектов агропромышленного комплекса. Поддержка будет распределена на два направления. Одно из них - реализация проекта по созданию молочной фермы роботизированного доения и выращивания молодняка крупного рогатого скота на 2 тыс. голов. Инвестором выступил "Псковагроинвест", - отмечается в сообщении.

Этот инвестиционный проект вошел в число победителей федерального конкурсного отбора на возмещение части уже вложенных средств. Кроме того, благодаря выделенной сумме четыре переработчика сырого молока в регионе получат средства на возмещение части затрат на покупку оборудования для маркировки продукции. "Это Великолукский молочный комбинат, Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод, Псковский городской молочный завод, Колхоз "Маевский", - говорится в сообщении.

Для Псковской области развитие молочного животноводства имеет стратегическое значение, так как в регионе на протяжении последних пяти лет отмечалось сокращение поголовья крупного рогатого скота. Это не позволяет удовлетворять спрос на молоко со стороны местных производителей, которые вынуждены закупать сырье в других регионах.