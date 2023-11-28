В индустриальном парке в Клину завершили строительство нового объекта

Инвестиции в проект оцениваются в 850 млн рублей

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Строительство нового производственно-складского объекта завершили в индустриальном парке "Клин" в Московской области. Инвестиции в проект оцениваются в 850 млн рублей, сообщила ТАСС зампредседателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

"Объем инвестиций в строительство нового объекта в индустриальном парке "Клин" превысил 850 млн рублей. Резиденты, которые разместятся в новом здании, смогут создать порядка 300 новых рабочих мест", - сказала она.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона добавили, что площадь построенного объекта составляет почти 65 тыс. кв. м. За счет нового здания общая площадь производственных площадей на территории парка превысит 180 тыс. кв. м. Помимо готовых объектов, в индустриальном парке резидентам доступны свободные земельные участки под производственную застройку. Их общая площадь составляет почти 60 га.

В министерстве рассказали, что в настоящее время резидентами площадки уже является 21 компания, всего здесь создано более 1 150 рабочих мест. Объем инвестиций, привлеченных на территорию индустриального парка, превышает 6 млрд рублей.