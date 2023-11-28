Сбербанк аккредитовался в Минцифры для работы с биометрией

Финансовая организация уже может работать с единой биометрической системой в части сбора биометрии, удаленного банковского обслуживания и биоэквайринга

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Сбербанк получил аккредитацию Минцифры в сфере аутентификации на основе биометрических персональных данных. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Сбербанк 28 ноября получил аккредитацию в сфере аутентификации на основе биометрических персональных данных", - сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в соответствии с законом организации, которые планируют оказывать услуги клиентам по биометрии, должны подтвердить соответствие своих информационных систем требованиям законодательства, в том числе по обеспечению безопасности персональных данных, и получить аккредитацию от Минцифры. "Сбербанк уже завершил кампанию по информированию клиентов о передаче биометрических персональных данных в единую биометрическую систему (ЕБС) и завершит передачу в установленные законом сроки", - добавили в банке.

В настоящее время, как поясняется в сообщении, Сбербанк уже может работать с ЕБС в части сбора биометрии, удаленного банковского обслуживания, биоэквайринга, а также предоставления услуг компаниям, которые хотят использовать биометрические технологии для распознавания своих клиентов, но не планирующих получать аккредитацию.

По данным реестра Минцифры, банк "Ак Барс" получил аккредитацию для работы с биометрическими данными в ЕБС, со 2 ноября в реестре также числится ВТБ. Первыми вошли в список Россельхозбанк и Альфа-банк, это произошло в конце августа. Газета "Коммерсантъ" сообщала, что заявку на оперирование биометрией подавал "Почта банк", планы аккредитоваться есть и у "Тинькофф банка".

Биометрические данные должны храниться в ЕБС с 2023 года. Компании, которые когда-либо собирали их, обязаны передать их в систему. Коммерческие предприятия должны получить госаккредитацию, чтобы работать с ЕБС и продолжить оказывать услуги клиентам.