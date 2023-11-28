"Иннопрактика" приобрела долю в производителе БЛА "Геоскане"

Сделка состоялась 9 ноября

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. "Иннопрактика" приобрела долю ООО "Геоскан", сделка по приобретению миноритарной доли состоялась 9 ноября. Об этом говорится в сообщении "Иннопрактики".

Доля компании "Иннопрактика" в уставном капитале ООО "Геоскан" составляет 10%. Основатель компании Алексей Семенов сохранит мажоритарную долю в размере 87,5%, 2,5% принадлежат генеральному директору ООО "Геоскан" Алексею Юрецкому.

"Соглашение между сторонами означает переход на новый уровень уже имеющегося сотрудничества между "Иннопрактикой" и ГК "Геоскан" в сфере подготовки кадров для отрасли гражданских беспилотных авиационных систем, а также создания качественной технологической инфраструктуры для перспектив развития отрасли БЛА", - говорится в сообщении.

"Геоскан" - компания, основанная в 2011 году. Это один из лидеров отрасли разработки и производства беспилотных летательных аппаратов самолетного и коптерного типов гражданского назначения, а также создания ПО для фотограмметрической обработки данных и трехмерной визуализации. Продукция применяется в кадастровой деятельности, сельском хозяйстве, электро- и теплоэнергетике, градостроительстве и промышленности. "Геоскан" предоставляет комплексные высокотехнологичные услуги в сфере аэрофотосъемки и лазерного сканирования, воздушной магнитометрической и гамма-спектрометрической съемки. Основная производственная площадка находится в Санкт-Петербурге. Компания поставила ряд мировых рекордов, в том числе в рамках шоу дронов, проводимого в России и за рубежом.

В сообщении отмечается, что деятельность "Иннопрактики" направлена на развитие инновационных технологий и создание благоприятных условий для роста человеческого капитала страны. Компания вовлечена в развитие образовательных и медийных проектов, связанных с продвижением передовых практик в сфере технологического развития, и также участвует в формировании комфортной регуляторной и институциональной среды для развития компаний - "национальных чемпионов".

С 2019 года "Иннопрактика" реализует проект по поддержке "национальных чемпионов" - частных высокотехнологичных компаний, демонстрирующих высокие экономические показатели и имеющих перспективы отраслевого лидерства в своих нишах. В частности, при поддержке "Иннопрактики" создана Ассоциация "Национальных чемпионов" для продвижения интересов компаний высокотеха в государственной и общественной повестке, а первый заместитель генерального директора Наталья Попова по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей стала общественным омбудсменом по защите прав высокотехнологичных компаний-лидеров.