"Газпром" отгрузил 1,4 млн тонн СПГ с комплекса в районе КС "Портовая"

Холдинг также продолжает создавать мощности по сжижению природного газа в составе комплекса по переработке этансодержащего газа в районе Усть-Луги

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. "Газпром" отгрузил потребителям уже около 1,4 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) с комплекса в районе компрессорной станции (КС) "Портовая" в Ленинградской области, говорится в сообщении холдинга.

"На Северо-Западе России с сентября 2022 года работает среднетоннажный комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа (КСПГ) в районе КС "Портовая". Отгрузка СПГ осуществляется как судами-газовозами, так и автоцистернами. За время работы КСПГ потребителям отгружено уже порядка 1,4 млн тонн СПГ", - сказали в компании.

Кроме того, "Газпром" продолжает создавать мощности по сжижению природного газа в составе комплекса по переработке этансодержащего газа в районе Усть-Луги в Ленинградской области.

"Газпром нефть" уже более года обеспечивает регулярную заправку морских судов сжиженным природным газом в акватории порта Усть-Луга в Финском заливе. Обслуживание судов - железнодорожных паромов в Калининград и нефтеналивных танкеров - осуществляет первый в России СПГ-бункеровщик "Дмитрий Менделеев". С начала работы произведено порядка 70 топливных операций", - добавили в компании.