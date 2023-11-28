Росатом анонсирует в 2023 году выручку в открытой части более чем в 2 трлн рублей

По словам гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева, инвестиции прогнозируются на уровне 1,169 трлн рублей

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Выручка Росатома в 2023 году в открытой части может вырасти по сравнению с предыдущим годом на 40% и составить более 2 трлн рублей. Такие данные привел гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев в ходе выступления на форуме "Примаковские чтения".

Согласно данным, приведенным в презентации Лихачева, по прогнозам, выручка в текущем году может составить 2,415 трлн рублей. Рост этого показателя по сравнению с 2017 годом (989 млрд рублей) - почти в 2,5 раза. Инвестиции в 2023 году прогнозируются на уровне 1,169 трлн рублей, что превышает показатель 2017 года (142 млрд рублей) более чем на 700%. Налоговые отчисления, как следует из презентации, за 2023 год составят более 358 млрд рублей.

В 2022 году выручка госкорпорации составила более 1,7 трлн рублей, собственные инвестиции - свыше 1 трлн рублей. На ближайшие 10 лет компания оценивала свой "атомный заказ" в 15 трлн рублей, из которых 6 трлн придутся на производство высокотехнологичного оборудования.

IX Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения" проходит 27-28 ноября в Москве на тему "Горизонты постглобализации". ТАСС - генеральный информационный партнер конференции.