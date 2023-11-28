Компании Прикамья стали поставщиками крупнейшей нефтяной компании ОАЭ Adnoc

Adnoc - 11-я по величине нефтяная компания в мире, объем добычи которой составляет 3,1 млн баррелей в день

ТАСС, 28 ноября. Более 10 компаний Пермского края стали поставщиками крупнейшей нефтяной компании ОАЭ Adnoc. Об этом сообщил глава Прикамья Дмитрий Махонин в эфире Первого канала.

"12 предприятий Пермского края сейчас являются поставщиками государственной нефтяной компании Абу-Даби и ОАЭ Adnoc. Это значит, что мы конкурируем со "Шлюмберже", "Халлибертон" и прочими нефтесервисными компаниями", - сказал Махонин, рассказывая о достижениях Пермского края, которые демонстрируются на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

В частности, по словам губернатора Прикамья, пермские "Мотовилихинские заводы", помимо производства систем залпового огня, наладили производство немагнитной стали, которая используется для шельфовой добычи нефти и газа. "В России раньше это не производили", - отметил Махонин.

Adnoc - 11-я по величине нефтяная компания в мире, объем добычи которой составляет 3,1 млн баррелей в день. Также это крупнейшая компания ОАЭ, она контролирует 95% запасов углеводородов страны. ОАЭ занимает шестое место в мире по запасам нефти и седьмое место - по запасам природного газа.

"Шлюмберже" - ведущий мировой поставщик технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов. "Халлибертон" - американская транснациональная нефтесервисная компания, которая работает более чем в 70 странах.

ПАО "Мотовилихинские заводы" - старейшее из действующих предприятий Урала, работающее в сфере металлургического производства, основано в 1736 году. На предприятии проектируют и производят специальную технику военного назначения и нефтепромысловое оборудование. Предприятие производит единственные в России боевые и транспортно-заряжающие машины из состава реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа "Град", "Смерч" и их модифицированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С".

О выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

День Пермского края на выставке проходит сегодня. Программа охватывает восемь локаций ВДНХ и состоит из более чем 10 деловых, культурных, образовательных и других мероприятий. Организаторы культурной программы Дня Пермского края взяли за основу ключевые движущиеся объекты ВДНХ и создали в них спектакли в формате нового театра. Также на стенде Прикамья можно увидеть технологическую новинку региона - человекоподобного робота Арди.