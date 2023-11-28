Власти Москвы заявили, что оборот модного бизнеса города превышает 150 млрд рублей в год

В столичной индустрии моды трудятся почти 32 тыс. человек

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Около 11 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей работают в Москве в модной индустрии, оборот бизнеса в этой сфере превышает 150 млрд в год. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

"Творческий бизнес играет значимую роль в экономике города. В московской индустрии моды трудятся почти 32 тыс. человек. Суммарный оборот организаций превышает 150 млрд рублей в год, и эти цифры постоянно растут", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.

Уточняется, что в глобальном рейтинге модных городов российская столица занимает девятое место. Это подтверждает ее статус крупнейшего фешен-мегаполиса Восточной Европы и СНГ. Для достижения значимых результатов важны ресурсы, и Москва охотно предоставляет их бизнесу. Предприятия столицы могут пользоваться различными инструментами для запуска и развития своего дела.

Один из наиболее популярных - программа "Сделано в Москве". Аудитория ее онлайн-шоурума составляет около 2 млн уникальных посетителей. Свои товары и услуги на виртуальной витрине представляют более 4,4 тыс. предпринимателей, в том числе из сферы креативных индустрий.

"Вместе с тем местные компании получают возможность продемонстрировать продукцию на федеральных и городских ярмарках, выставках и форумах. Суммарная аудитория мероприятий, в которых уже принимали участие бренды проекта, - более 1,5 млн человек. Хорошо зарекомендовал себя формат предоставления начинающим брендам бесплатных площадок в крупных торговых центрах. С начала года молодые дизайнеры продали на городских маркетах больше 20 тыс. товаров. Совокупный доход от продаж составил 27,8 млн рублей", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что для игроков рынка модной индустрии действуют и финансовые меры поддержки. Так, предприниматели могут получить до 30 млн рублей на покупку оборудования, до 10 млн - на обучение сотрудников, до 75 тыс. - на патентование в России и до 2 млн рублей - на регистрацию изобретения за рубежом. Также действуют субсидии и гранты для экспортеров.