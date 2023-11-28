Нацпроект по беспилотникам потребует привлечения 1 млн работников до 2030 года

Первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков сообщил, что сейчас присутствует структурный дефицит кадров

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Привлечение 1 млн специалистов до 2030 года потребуется для реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Об этом сообщил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков на пленарном заседании "Образование и рынок труда: инструменты взаимодействия" форума "Российский промышленник".

"По нашим оценкам, только нацпроект "беспилотники" с учетом операторов, тренеров, рабочих, инженеров и так далее - это миллион человек до 2030 года. И где их брать - тоже интересный вопрос очень. Крайне важно выстроить работу по синхронизации подготовки кадров с запросами промышленности, да и не только промышленности, но и других секторов экономики, именно долгосрочно", - сказал он.

По словам Осьмакова, сейчас присутствует структурный дефицит кадров. При этом престиж рабочих специальностей и работы в промышленности только увеличивается. Так, по его словам, за 2023 год рост зарплат в обрабатывающей промышленности составил 17%.

"Если посмотреть на статистику, у нас рост зарплат в обрабатывающей промышленности плюс 17% в течение этого года. Это выше, чем во всех остальных отраслях. Выше, чем даже у айтишников и финансового сектора. Понятно, что мы вступили в такую гонку зарплат, в которой победители вряд ли будут. Но это такая некая логика момента, потому что страна находится в той ситуации, в которой она находится. И решать задачи, которые промышленность решает в ОПК для СВО - это приоритет номер один", - подчеркнул замминистра.

Форматы образования, по словам Осьмакова, должны удовлетворять долгосрочную потребность в кадрах, и при этом быть гибкими, чтобы улавливать тренды с точки зрения профессий. "Очень важно, чтобы вот эта тема <…> с рабочими профессиями была в повестке как можно дольше. Потому что в той ситуации, в которой оказалась Россия, она носит долгосрочный характер. Именно поэтому так важен тот прогноз, о котором сегодня говорилось, важно научиться работать с кадрами долгосрочно, а не здесь и сейчас латать дыры", - заключил замглавы Минпромторга.