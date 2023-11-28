Лихачев заявил, что Гросси смог сохранить неполитизированный подход ко всем проблемам

Гендиректор Росатома отметил особую заслугу МАГАТЭ в том, что, несмотря на сложную международную ситуацию, российские атомщики продолжают взаимодействовать со своими иностранными коллегами

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси смог сохранить непредвзятый, неполитизированный подход ко всем международным проблемам, несмотря на колоссальное давление. Такое мнение высказал гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, выступая на форуме "Примаковские чтения".

"Мы всегда приветствовали непредвзятый, неполитизированный профессиональный подход МАГАТЭ ко всему спектру глобальной повестки, и мне кажется, что с огромным трудом, находясь под колоссальным давлением, Рафаэлю Гросси удается пока реализовывать вот этот непредвзятый, неполитизированный подход, - подчеркнул глава Росатома. - И я бы очень хотел, чтобы эта линия сохранилась: линия трезвых оценок, линия поиска компромисса, балансирование именно вокруг технологической тематики и тематики безопасности".

Говоря об эффективности МАГАТЭ, Алексей Лихачев назвал агентство самой эффективной международной организацией. "Мне кажется, на сегодняшний день МАГАТЭ является наиболее эффективно действующей международной структурой в том клубке противоречий, которые сегодня существуют на планете", - добавил глава Росатома, отметив особую заслугу МАГАТЭ в том, что, несмотря на сложную международную ситуацию, российские атомщики продолжают взаимодействовать со своими иностранными коллегами.

По словам Лихачева, представителям России нередко приходится выслушивать от западных коллег и критику, и опасения, а иногда и голословные обвинения. "Но в целом, честно вам скажу, мы себя чувствуем в МАГАТЭ комфортно", - резюмировал гендиректор Росатома.

IX Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения" проходит 27-28 ноября в Москве. Его тема - "Горизонты постглобализации". ТАСС - генеральный информационный партнер конференции.