В ЕС заявили, что благодаря Казахстану сократился реэкспорт некоторых товаров в РФ

Одновременно с этим наблюдается увеличение объемов реэкспорта другой продукции, заявил спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О’Салливан

АСТАНА, 28 ноября. /ТАСС/. Специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О’Салливан на пресс-конференции в Астане поблагодарил Казахстан за содействие в сокращении реэкспорта ряда товаров в Россию.

"Мы выражаем благодарность казахстанским властям за принятые ими меры, в результате которых мы наблюдаем значительное снижение реэкспорта определенных товаров в Россию", - сказал он.

Одновременно эмиссар ЕС признал, что наблюдается увеличение реэкспорта других товаров. "Поэтому нам еще многое предстоит сделать, проработать", - пояснил спецпосланник.

По его словам, ЕС и Казахстан обмениваются данными и рассматривают пути, как Астана "может помочь предотвратить обход санкций и реэкспорт товаров, которые в конечном итоге могут попасть на российский рынок".

"Я уже посетил ряд стран, я дважды был в Казахстане. Завтра у меня рейс в Узбекистан, также я посетил такие страны, как Армения, Кыргызстан, Сербия, ОАЭ, Турция. На следующей неделе у меня будет визит в Индию. Целью всех этих поездок не является убеждение этих стран присоединиться или принять введенные нами санкции, а поговорить с ними о том, чтобы их юрисдикция, их территория не была использована в качестве платформы для обхода санкций и в качестве платформы для обслуживания военно-промышленного комплекса РФ", - указал О’Салливан.

Спецпосланник также выступил с утверждением, что ЕС хочет продвигать отношения с Казахстаном в позитивном и положительном ключе и установить более тесное взаимодействие. "Мы не хотим, чтобы санкции стали препятствием на пути нашего более тесного и глубоко сотрудничества", - добавил эмиссар Европейского союза.

В конце сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Германию заявил, что Астана будет следовать санкционному режиму, введенному в отношении России странами Запада. 20 октября Министерство торговли и интеграции Казахстана заявило, что власти страны не устанавливали запреты на экспорт каких-либо товаров в Россию в связи с антироссийскими санкциями. В ведомстве тогда пояснили, что регулирование торговых отношений Казахстана и России происходит в полном соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе.