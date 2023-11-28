Выступление Путина на форуме "Россия зовет!" запланировано на 7 декабря

Модератором первой сессии станет президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Выступление президента России Владимира Путина запланировано в рамках пленарной сессии форума "Россия зовет!", которая пройдет 7 декабря в Москве. Об этом сообщила пресс-служба банка ВТБ.

Основная тема форума в этом году "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики".

"В рамках первого дня 14-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" состоятся две сессии, которые будут посвящены расширению взаимодействия суверенных государств и поиску нового баланса мировой экономики, - в рамках пленарной сессии форума традиционно запланировано выступление президента России Владимира Путина, после которого глава государства ответит на вопросы участников форума - инвесторов из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и других стран, с которыми Россия развивает сотрудничество", - сообщается в пресс-релизе.

Модератором первой сессии станет президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

На второй сессии, где модератором выступит первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов, будут обсуждаться вопросы бизнеса и международной кооперации в условиях санкций, информационной безопасности, денежно-кредитной и бюджетной политике России. Ожидается, что спикерами на этой сессии выступят министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития РФ Максим Решетников, помощник президента России Максим Орешкин. В диалоге также примут участие представители бизнеса: президент - председатель правления "ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин и сооснователь Positive Technologies Юрий Максимов.

"Россия достойно справляется с брошенными ей вызовами. Несмотря на то, что на нашу страну наложено более 13 тыс. санкционных ограничений - беспрецедентный случай в мировой истории - темпы роста нашей экономики не отличаются от среднемировых. По объему ВВП Россия уже превзошла досанкционный уровень. Очевидно, что попытки западных стран изолировать нашу страну в экономическом и технологическом отношении цели своей не достигли. Мы по-прежнему открыты к партнерскому диалогу на равных - именно такой площадкой всегда был и остается форум "Россия Зовет!", где инвесторы могут получить ответы на любые свои вопросы напрямую от президента России", - отметил Костин, его слова приведены в сообщении пресс-службы.

Форум пройдет 7-8 декабря. Трансляции сессий и программу мероприятия можно найти на официальном сайте мероприятия.