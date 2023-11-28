Свыше 80 тыс. бюджетных объектов РФ подключили к высокоскоростному интернету с 2019 года

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, подключение коснулось более 10 тыс. населенных пунктов

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Более 80 тыс. бюджетных объектов было подключено к высокоскоростному интернету через оптический кабель с момента запуска нацпроекта "Цифровая экономика" в 2019 году. Об этом в ходе встречи Торгово-промышленной палаты сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев.

"За 4 года мы подключили оптикой более 80 тыс. бюджетных объектов. Подключая эти объекты, мы пришли оптикой больше чем в 10 тыс. населенных пунктов", - сказал Шадаев.

Также, по словам министра, трафик на портале "Госуслуги" за четыре года вырос в четыре раза. В этом году за 10 месяцев было оказано 600 млн услуг.

В начале ноября министр сообщил, что задачи, которые ставились перед нацпроектом "Цифровая экономика", будут достигнуты к ее завершению, а сам нацпроект стал одной из первых программ, которая получила поручению президента на реинкарнацию. С 2025 года по поручению президента будет запущен нацпроект "Экономика данных".