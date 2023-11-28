СПб-биржа согласовала механизм распределения не подпавших под ограничения денежных средств

В иностранной валюте клиентам расчетно-клиринговой инфраструктуры СПб-биржи доступны денежные средства в долларах США, гонконгских долларах, юанях и тенге

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. СПб-биржа определила объем не подпавших под ограничение денежных средств в иностранной валюте и согласовала с участниками торгов (брокерами) механизм распределения этих средств среди участников торгов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СПб-биржи.

В иностранной валюте клиентам расчетно-клиринговой инфраструктуры СПб-биржи доступны денежные средства в долларах США, гонконгских долларах, юанях и тенге. Объем этой валюты эквивалентен 5,9 млрд рублей по курсу ЦБ РФ на 27 ноября 2023 года и составляет 31,05% общей суммы клиентских денежных средств, сообщили в пресс-службе.

"СПб-биржа распределила указанные выше денежные средства в иностранной валюте среди участников торгов пропорционально тому объему и виду иностранных валют, которые находятся на клиринговых счетах участников торгов. Далее каждый участник торгов самостоятельно определит порядок распределения полученных денежных средств среди своих клиентов и сроки доступа клиентов к ним. Эти денежные средства клиенты участников торгов смогут выводить только в рублях, поскольку СПб-бирже в настоящее время недоступны расчеты в иностранных валютах", - поясняется в сообщении.

По оставшейся части иностранной валюты и иностранных ценных бумаг зарубежные контрагенты в настоящее время не обрабатывают поручения от компаний, входящих в расчетно-клиринговую инфраструктуру биржи, на заключение сделок и связанное с ними движение средств и ценных бумаг. В связи с этим СПб-биржа не имеет возможности проводить расчеты по указанным активам и с 28 ноября временно переведет их на неторговые разделы.

Биржа отметила, что иностранные контрагенты продолжают проводить комплаенс-процедуры в отношении площадки. "До завершения этого процесса они остановили расчетные операции с ней, в том числе, по лицензии OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций - прим. ТАСС). Международные юридические консультанты биржи до 4 декабря передадут свое заключение (legal opinion) по нескольким сценариям действий для разблокировки активов. После получения заключения СПб-биржа проинформирует участников рынка о своих дальнейших действиях", - следует из сообщения.

В отношении части позиций инвесторов по иностранным ценным бумагам, переносимым участниками торгов с помощью сделок репо, принято решение закрывать такие встречные позиции сделками купли-продажи.