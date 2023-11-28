Второй этап расширения аэропорта Пулково потребует около 1,2 млрд евро

По словам генерального директора Леонида Сергеева, модернизация и расширение стали как никогда актуальными из-за достижения рекордных объемов перевозок пассажиров в 2023 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Стоимость второго этапа расширения петербургского аэропорта Пулково составит порядка 1,2 млрд евро - примерно столько же, сколько потребовала первая масштабная реконструкция в 2010 году. Реализация проекта начнется уже в ближайшее время, рассказал на встрече представителей ведущих корпораций, предприятий и бизнеса России с финалистами первого национального чемпионата профессионального мастерства "Профессионалы 2023" генеральный директор управляющей компании Пулково Леонид Сергеев.

"Сейчас мы переходим ко второй фазе. Аэропорт был реконструирован в 2010 году, тогда было инвестировано порядка 1,2 млрд евро. Сейчас примерно такой же порядок цифр, и мы выходим на постройку второй части терминала для внутренних линий, а также оформление новых перронов и взлетно-посадочных полос", - отметил гендиректор ООО "Воздушные ворота северной столицы".

По его словам, модернизация и расширение аэропорта стали как никогда актуальными именно в этом году, поскольку Пулково достигло рекордных объемов перевозок пассажиров, превысив показатели доковидного 2019 года.

"В этом году Пулково впервые в истории стал вторым аэропортом нашей страны - 20 млн пассажиров", - подчеркнул Леонид Сергеев.

Он также напомнил, что в 2023 году Пулково первым из крупнейших аэропортов России перешел на российский софт при обслуживании пассажиров. Для ускорения обслуживания возрастающего потока в аэропорту запустили систему мобильных посадочных и сервис "Мобильные кассы", а в самом терминале увеличили пропускную способность зон регистрации и проверки документов.

В марте 2023 года Пулково объявило конкурс по поиску компании, которая возьмет на себя функции технического заказчика для строительства объектов второй очереди развития воздушной гавани. Начальная цена контракта составила почти 600 млн рублей.

"Профессионалы 2023"

Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 28 ноября на площадках КВЦ "Экспофорум" и на семи дополнительных площадках города. Финалистами стали почти 700 человек, которые ранее одержали победу в региональных и отборочных этапах. Это учащиеся учреждений профессионального образования, молодые специалисты и школьники. На турнире также ожидается присутствие иностранных делегаций из 11 стран, в том числе Индии, Катара, Китая, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Азербайджана и Белоруссии.