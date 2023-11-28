Росатом отправил в Турцию инновационное оборудование для АЭС "Аккую"

Речь идет о двух горизонтальных сепараторах-пароперегревателях

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Росатом отгрузил инновационное оборудование для АЭС "Аккую" в Турции - два горизонтальных сепаратора-пароперегревателя (СПП). Российским инженерам удалось примерно в два раза снизить металлоемкость оборудования и повысить его эффективность, сообщили в пресс-службе АО "Атомэнергомаш" (машиностроительный дивизион Росатома).

СПП предназначены для первого энергоблока АЭС "Аккую". Традиционно на отечественных турбоустановках устанавливалось четыре сепаратора-пароперегревателя, которые производились только в вертикальном исполнении. Новые СПП разработали в связи с тем, что на АЭС "Аккую" устанавливаются тихоходные турбины, произведенные по технологии Arabelle1200, говорится в сообщении. Российским машиностроителям удалось поменять компоновку с вертикальной на горизонтальную и уменьшить количество сепараторов вдвое. Примерно в два раза снижена также металлоемкость конструкции, а также повышена эффективность и надежность СПП. Кроме того, новые изделия позволяют обеспечить повышенную экономичность работы всей турбоустановки.

Сепаратор-пароперегреватель используется на двухконтурных атомных электростанциях с реактором ВВЭР-1200 и служит для сепарации и подогрева пара, отработавшего в цилиндре высокого давления и поступающего в цилиндр среднего давления турбины. Это оборудование располагается в машинном зале энергоблока и входит в состав вспомогательных систем, повышающих КПД и надежность турбоустановки. Изделие представляет собой цилиндрический корпус из семи сварных обечаек толщиной 30 и 50 мм и двух эллиптических днищ толщиной 42 мм. Внутрикорпусные части, контактирующие с влажным паром, изготавливаются из ферритной нержавеющей стали, исключающей эрозионный и коррозионный износ. Вес каждого изделия составляет 320 тонн, длина - 22,3 метра, диаметр - 4,5 метра.

Проект строительства АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР поколения III+. Мощность каждого энергоблока - 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").