Минсельхоз предложил продлить запрет на вывоз риса из России

Согласно проекту постановления правительства, запрет будет действовать до 30 июня 2024 года включительно

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Минсельхоз России предложил запретить вывоз риса и рисовой крупы из РФ с 1 января по 30 июня 2024 года включительно, продлив тем самым действующее ограничение. Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить с 1 января по 30 июня 2024 г. включительно временный запрет на вывоз риса и крупы рисовой из Российской Федерации", - говорится в документе, разработчиком которого является Минсельхоз.

Согласно проекту, временный запрет не распространяется на рис, вывозимый из России в страны Евразийского экономического союза, для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства РФ, вывозимый в рамках международных межправительственных соглашений и международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории России, а также рис, перемещаемый между частями территории РФ через территории иностранных государств.

Кроме того, запрет не распространяется на рис, вывозимый из России в качестве припасов, вывозимый в целях обеспечения деятельности воинских формирований РФ, находящихся на территориях иностранных государств, в целях обеспечения деятельности организаций РФ, расположенных в Байконуре и на территории комплекса "Байконур", в целях обеспечения деятельности организаций РФ на архипелаге Шпицберген, а также на рис, вывозимый в Абхазию и Южную Осетию, и рис, вывозимый физическими лицами для личного пользования, отмечается в документе.

Запрет на вывоз из РФ кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы был установлен правительством РФ 30 июня 2022 года и действовал до 31 декабря прошлого года. Это решение было направлено на обеспечение продовольственной безопасности страны, сохранение стабильных внутренних цен на эту продукцию, а также на поддержку отраслей животноводства и переработки. В конце прошлого года правительство РФ продлило запрет на вывоз из России риса и рисовой крупы на период до 30 июня 2023 года. Затем запрет был продлен до конца текущего года.