На Украине рассмотрят петицию с призывом отложить второй этап земельной реформы

Из обращения следует, что агропредприятия работают в убыток и ежедневно несут финансовые потери

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Петиция к президенту Украины с призывом отложить реализацию второго этапа земельной реформы до окончания боевых действий набрала необходимые для обязательного рассмотрения 25 тыс. голосов. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте главы государства.

"Новым вызовом для агросектора станет второй этап земельной реформы, начало которого запланировано на 1 января 2024 года. Максимальный размер земельного участка, который сможет приобрести один человек, увеличится с нынешних 100 до 10 тыс. гектаров. Такие законодательные изменения нецелесообразны в условиях военных действий и ведут к уничтожению малого и среднего агробизнеса. Мы призываем оставить до окончания боевых действий и еще на два года <...> действующий лимит на покупку в 100 гектаров земли в одни руки как для юридических, так и для физических лиц", - говорится в тексте документа.

Инициатором документа выступила Всеукраинская аграрная рада, объединяющая более тысячи сельскохозяйственных предприятий страны. Из обращения следует, что агропредприятия работают в убыток и ежедневно несут финансовые потери, в том числе из-за логистических проблем и низких цен на зерно. Авторы петиции также указывают, что аграрии не имеют средств для приобретения земли и не смогут привлечь кредиты. Поэтому в текущих условиях реформа приведет к "скупке земли за бесценок олигархами и коррупционерами", отмечается в документе.

29 марта почетный президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николай Стрижак в интервью украинскому изданию "Зеркало недели" выразил мнение, что основными бенефициарами внедрения рынка земли стали не сельхозпроизводители, а олигархи, представители криминального мира и чиновники.

Закон об открытии рынка земли на Украине вступил в силу в июле 2021 года. Он позволил украинцам продавать землю другим физическим лицам (гражданам Украины), но не более 100 га в одни руки. Согласно документу, который был подписан президентом еще в апреле 2020 года, с 2024 года возможность приобретать земли до 10 тыс. га появится и у юридических лиц. При этом иностранцам и лицам без гражданства запрещено покупать землю и доли в компаниях, которые приобретают наделы.

Практически с самого начала земельной реформы на Украине, особенно после принятия соответствующего проекта в первом чтении, проходили массовые протесты представителей аграрных организаций, а также представителей общественности.