Россия и Белоруссия создали рабочую группу по импортозамещению софтовых решений

Первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков отметил, что подобная рабочая группа создана также и с Казахстаном

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия создали рабочую группу по поиску и импортозамещению софтовых решений. Об этом сообщил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков на площадке финала чемпионата "Профессионалы" в Петербурге.

"Что касается международного сотрудничества, то мы предложили формат рабочей группы по импортозамещению промышленных софтовых решений. Это рабочая группа с Белоруссией по поиску и импортозамещению решений между Россией и Белоруссией", - сказал он.

По словам Осьмакова, подобная рабочая группа создана также и с Казахстаном. "Этот опыт можно масштабировать в целом на ЕАЭС с целью гармонизации стандартов между разными странами, созданию продуктов, которые работали бы на весь этот рынок", - сказал он.

О чемпионате

Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 28 ноября на площадках КВЦ "Экспофорум" и на семи дополнительных площадках города. Финалистами стали почти 700 человек, которые ранее одержали победу в региональных и отборочных этапах. Это учащиеся учреждений профессионального образования, молодые специалисты и школьники. На турнире также ожидается присутствие иностранных делегаций из 11 стран, в том числе Индии, Катара, Китая, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Азербайджана и Белоруссии. Чемпионат проводится в России впервые, инициатива создания принадлежит президенту страны Владимиру Путину.