СМИ: Евросоюзу пора задуматься над рациональностью санкций против России

Как отмечает газета China Daily, несмотря на санкции, согласно данным Росстата, в III квартале российский ВВП вырос на 5,5% в годовом исчислении

ПЕКИН, 28 ноября. /ТАСС/. Настало время задуматься о рациональности санкций Евросоюза против России. Под таким заголовком опубликовала статью газета China Daily, комментируя планы Брюсселя усилить давление на Москву.

"Евросоюз применил в отношении РФ 11 пакетов санкций, которые распространяются на энергетику, экономику, торговлю и другие сферы, - говорится в статье издания. - Однако, согласно данным Росстата, в III квартале 2023 года российский ВВП вырос на 5,5% в годовом исчислении, что лучше прежних официальных результатов".

Газета также ссылается на прогноз крупнейшей инвестиционной компания Европы Amundi, по оценке которой динамика развития российской экономики в 2024 году будет втрое выше, чем у Еврозоны.

Как сообщил ранее Bloomberg, несколько государств ЕС хотели бы сузить перечень подсанкционных категорий товаров, поставки которых в РФ через третьи страны могут быть ограничены в 12-м пакете антироссийских рестрикций сообщества, предложенных ранее Еврокомиссией (ЕК). Агентство ссылается на источники, утверждающие, что несколько дипломатических представителей разных государств - членов Евросоюза выразили обеспокоенность тем, насколько легальны и реализуемы на практике соответствующие предложения ЕК. В частности, они опасаются, что наложение дополнительных жестких запретов на реэкспорт в Россию может отпугнуть зарубежных деловых партнеров, а это приведет к потере конкурентных преимуществ европейских предприятий.