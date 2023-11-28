В МЭР считают, что страны ЕАЭС в 2023 году выйдут на полную самообеспеченность мясом птицы

По данным ЕЭК, уровень самообеспеченности продовольствием в странах союза превышает 93%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. В этом году страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выйдут на полную самообеспеченность мясом птицы и куриным яйцом, сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач на пленарной сессии XI Международного форума "Евразийская экономическая перспектива".

"Мы достигли полной самообеспеченности по зерновому и растительному маслу. В этом году мы достигнем полного самообеспечения по мясу птицы и куриному яйцу", - сказал Вольвач.

По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уровень самообеспеченности продовольствием в странах ЕАЭС превышает 93%, добавил замминистра.

Он также подчеркнул, что несмотря на внешние вызовы, угрозы и ограничения, ЕАЭС сохранил стабильность поставок и поддерживает продовольственную безопасность всех стран-партнеров "как внутри Евразийского экономического союза, так и наших основных контрагентов".

Форум "Евразийская экономическая перспектива" проходит в Санкт-Петербурге 28-29 ноября. Главная тема в этом году - "Устойчивость, адаптивность и самоидентификация экономического пространства Большой Евразии в условиях глобальной трансформации". Организатор - Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ). Мероприятие проводится совместно с Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга и Евразийской ассоциацией университетов.