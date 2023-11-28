В МЭР сообщили, что ЕАЭС и Иран в декабре подпишут соглашение о зоне свободной торговли

Замглавы ведомства Дмитрий Вольвач отметил, что в 2024 году также планируют выйти на итоговые договоренности с Египтом по зоне свободной торговли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Полноформатное соглашение между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном о зоне свободной торговле (ЗСТ) планируется подписать в декабре 2023 года, сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач на пленарной сессии XI Международного форума "Евразийская экономическая перспектива".

"В декабре, уже совсем скоро, мы планируем подписать полноформатное соглашение о свободной торговле между Евразийский экономическим союзом и Исламской Республикой Иран, которое существенно увеличит охват действующего [соглашения] и сделает его постоянным. И мы уверены, что это очень серьезно увеличит нашу взаимную торговлю", - сказал Вольвач.

В следующем году также планируется выйти на итоговые договоренности с Египтом по зоне свободной торговли, добавил замминистра. В числе других приоритетных планов он назвал углубление торгово-экономического сотрудничества с Индией и указал на особое значение сопряжения китайской инициативы "Один пояс - один путь" с планами развития и интеграции ЕАЭС.

Форум "Евразийская экономическая перспектива" проходит в Санкт-Петербурге 28-29 ноября. Главная тема в этом году - "Устойчивость, адаптивность и самоидентификация экономического пространства Большой Евразии в условиях глобальной трансформации". Организатор - Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ). Мероприятие проводится совместно с Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга и Евразийской ассоциацией университетов.