Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Производитель удобрений "Акрон" выплатил 4,7 млрд рублей единовременного налога на сверхприбыль, следует из отчета компании.

Как говорится в отчете, в ноябре 2023 года группа выплатила 4,687 млрд рублей в соответствии с федеральным законом N414 о налоге на сверхприбыль.

4 августа 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий 10-процентный налог на сверхприбыль для крупных компаний. Единовременный налог на сверхприбыль заплатят крупные компании, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд рублей, с некоторыми исключениями по сферам деятельности компаний.

Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года. При этом его сумму можно снизить вдвое, если перечислить обеспечительный платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей, они будут зачисляться в федеральный бюджет и носить разовый характер.