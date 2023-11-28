На индексацию страховых пенсий в РФ в 2024-2026 годах направят около 600 млрд рублей

По данным Минфина, страховые пенсии неработающих пенсионеров с учетом прогнозного уровня инфляции с 1 января 2024 года будут проиндексированы на 7,5%

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Федеральный бюджет РФ на 2024-2026 годы предусматривает почти 600 млрд рублей на индексацию страховых пенсий, сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина.

"Законом о бюджете на 2024-2026 годы все социальные обязательства обеспечены в соответствии с действующим законодательством в полном объеме. В том числе предусмотрены необходимые средства на индексацию страховых пенсий. На эти цели будет направлено почти 600 млрд рублей. Страховые пенсии неработающих пенсионеров с учетом прогнозного уровня инфляции с 1 января 2024 года будут проиндексированы на 7,5%, а средний размер такой пенсии в 2024 году составит 23,244 тыс. рублей", - отметили в Минфине.

Президент России Владимир Путин 27 ноября подписал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы.

Согласно закону, доходы бюджета РФ составят 35,065 трлн рублей в 2024 году, 33,552 трлн рублей в 2025 году и 34,051 трлн рублей в 2026 году. Расходы ожидаются на уровне 36,66 трлн рублей, 34,382 трлн рублей и 35,587 трлн рублей соответственно. Дефицит предполагается на уровне 1,595 трлн рублей в 2024 году, 0,83 трлн рублей в 2025 году и 1,536 трлн рублей в 2026 году.

На социальные расходы в предстоящие три года в бюджете предусмотрено более 32 трлн рублей, или более 30% от общего объема.