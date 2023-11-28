Минпромторг предложил расширить центры по импортозамещению на страны ЕАЭС

Создание рабочей группы по импортозамещению промышленных софтовых решений уже одобрен Советом министров Союзного государства РФ и Белоруссии, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает расширить индустриальные центры компетенций (ИКЦ) по замещению цифровых решений в промышленности на страны ЕАЭС. Об этом сообщил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков, выступая на форуме "Российский промышленник".

По его словам, создание рабочей группы по импортозамещению промышленных софтовых решений уже одобрен Советом министров Союзного государства РФ и Белоруссии. "Это такой межстрановой ИЦК по поиску и по импортозамещению решений между Россией и Белоруссией", - пояснил Осьмаков. Кроме того, в ноябре создана рабочая группа с Казахстаном.

"И этот опыт, то, что мы с Белоруссией делаем, с Казахстаном можно масштабировать в целом на ЕАЭС с целью гармонизации стандартов между разными странами и создания продуктов, которые бы работали на весь этот рынок, соответственно были бы более рентабельными, эффективными и более востребованными" - отметил Осьмаков.

Более 30 индустриальных центров компетенций созданы по поручению правительства РФ летом 2022 года. Задача центров состоит в обеспечении перехода с иностранных технических решений на российские в важнейших отраслях.