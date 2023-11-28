Романа Петряева назначили новым руководителем бывшего завода Volvo в Калуге

Официально новый директор вступит в должность 1 декабря 2023 года

КАЛУГА, 28 ноября. /ТАСС/. Руководителем машиностроительного завода АО "АМО" (бывший завод Volvo) в Калуге назначен Роман Петряев. Ранее он занимал пост заместителя председателя правительства Рязанской области, сообщили ТАСС на предприятии.

"Исполнительным директором АО "АМО" стал Роман Петряев, имеющий большой опыт работы в машиностроительной отрасли. Ранее он занимал пост заместителя председателя правительства Рязанской области", - рассказали на предприятии.

Официально новый директор вступит в должность 1 декабря 2023 года. Во вторник он был представлен коллективу предприятия.

В октябре 2023 года губернатор Калужской области Владислав Шапша объявил, что новым собственником Volvo становится группа компаний "Промышленные инвестиции", грузовики начнут выпускать на бывшем заводе Volvo в Калуге уже в этом году.

О Петряеве

Карьеру Петряев начинал мастером по эксплуатации и ремонту карьерной техники, занимал должность начальника цеха автотранспорта. С 2002 года его профессиональная карьера была связана с компанией Volvo Trucks. В 2007 году он возглавил индустриальный проект по строительству Калужского завода грузовых автомобилей, детально знаком с технологическими процессами отрасли в целом, а также со всеми направлениями деятельности предприятия и его коллективом. С августа 2008 года в должности директора по производству Калужского завода руководил строительством и запуском автомобилей Volvo и Renault, курировал линейные организации обоих цехов. В дальнейшем перешел на должность директора по развитию и возглавлял проект строительства завода по производству кабин. С 2015 года работал в головной компании менеджером по продвижению продукции и GR.

В дальнейшем в течение 4 лет развивал экономические и социальные направления работы правительства Рязанской области и контролировал реализацию национальных проектов, курировал проекты по внедрению бережливого производства в регионе совместно с ГК "Росатом".