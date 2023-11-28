Эксперт заявил, что бизнес РФ за последние годы почувствовал востребованность ЕАЭС

Зампредседателя правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян считает, что российская экономика продемонстрировала "большую мобильность и дееспособность, которую недооценивали все выдающиеся экономисты современности"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Российский бизнес ощутил востребованность Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в условиях современного глобального противостояния. Экономика РФ, вопреки прогнозам многих экономистов, продемонстрировала большую мобильность и дееспособность и выйдет из сложившейся ситуации более устойчивой, считает зампредседателя правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян.

"Сегодня стала очевидной, прежде всего для российского бизнеса, востребованность Евразийского экономического союза. Если три года назад мы констатировали, что выгодоприобретателями Евразийского экономического союза являются Армения, Киргизия, Казахстан, Белоруссия, потому что они получают доступ к огромному общему рынку, то сегодня в условиях глобального противостояния, которое имеет место, мы видим, что именно российский бизнес почувствовал востребованность Евразийского экономического союза, потому что именно [он] дает ту потенцию экономике РФ, благодаря которой Россия сегодня успешно противостоит этим глобальным вызовам и преодолевает в том числе и санкционное давление", - сказал Саркисян на пленарной сессии XI Международного форума "Евразийская экономическая перспектива".

Он отметил, что российская экономика продемонстрировала "большую мобильность и дееспособность, которую недооценивали все выдающиеся экономисты современности". "Никакого коллапса, никакого серьезного падения не произошло, а происходит диверсификация экономики России в современных условиях, и она выйдет из этой ситуации более устойчивой", - сказал Саркисян. В качестве одного из факторов, которые этому способствуют, он назвал те институциональные преобразования, которые были реализованы в рамках Евразийского экономического союза.

В этой связи Саркисян указал на важность дальнейшего развития проектов евразийской интеграции, чтобы обеспечить готовность их участников к новым вызовам, которые "неминуемо ждут в перспективе".

О форуме

Форум "Евразийская экономическая перспектива" проходит в Санкт-Петербурге 28-29 ноября. Главная тема в 2023 году - "Устойчивость, адаптивность и самоидентификация экономического пространства Большой Евразии в условиях глобальной трансформации". Как рассказал журналистам ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев, в работе форума принимают участие представители стран СНГ, КНР. "Онлайн подключились коллеги из Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки", - добавил он. Среди обсуждаемых тем - итоги председательствования РФ в ЕАЭС в 2023 году, развитие энергетики и совершенствование логистики, цифровизация и искусственный интеллект, туризм, гуманитарное и научно-образовательное сотрудничество.

Санкт-Петербургский государственный экономический университет выступает организатором форума. Мероприятие проводится совместно с Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга и Евразийской ассоциацией университетов.