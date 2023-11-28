Свердловская область договорилась сотрудничать с ГБАО и Минпромом Таджикистана

Соглашение предусматривает, что регионы будут создавать условия для создания и функционирования совместных предприятий, а также для разработки и реализации совместных проектов и программ

ДУШАНБЕ, 28 ноября. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана Алишер Мирзонабот подписали соглашение о сотрудничестве между регионами двух стран. Церемония состоялась на форуме предпринимателей российского региона и республики, который проходит в Душанбе, передает корреспондент ТАСС.

Согласно опубликованному проекту соглашения в банке правовой информации республики, целью документа "является расширение сотрудничества сторон в торговой, экономической, научной, технической, социальной и гуманитарной сферах". Соглашение предусматривает, что регионы будут создавать условия для создания и функционирования совместных предприятий, а также для разработки и реализации совместных проектов и программ. Также руководство областей будет способствовать обмену специалистами и участию предприятий в ярмарках и форумах.

На форуме Куйвашев также подписал меморандум о намерениях в установлении сотрудничества между правительством Свердловской области и Министерством промышленности и новых технологий Таджикистана. От республики подпись под документом поставил глава ведомства Шерали Кабир.

Ранее Свердловская область уже заключала подобные документы с Таджикистаном. В частности, в 2004 году было подписано соглашение между правительством республики и правительством Свердловской области о торгово-экономическом, научном и культурном сотрудничестве. Также российский регион и Согдийская область Таджикистана на выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге подписали план совместной работы.