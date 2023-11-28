ПСБ начал выдачу детских дебетовых карт в ДНР и Херсонской области

Карту могут получить родители детей от шести лет

ДОНЕЦК, 28 ноября. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) начал выдачу дебетовых карт для детей в Донецкой Народной Республике и Херсонской области. Карту могут получить родители детей от шести лет, сообщили в пресс-службе банка.

"ПСБ начал выпуск дебетовых карт для детей. Это эффективный и безопасный инструмент, который помогает родителям научить ребенка финансовой грамотности и контролировать его траты. Жители ДНР могут оформить карту для ребенка, обратившись в любое отделение ПСБ", - говорится в сообщении. Аналогичная услуга стала доступна и жителям Херсонской области.

Уточняется, что дополнительную карту, оформленную на имя ребенка в возрасте от 6 до 13 лет, получает держатель основной карты. Присутствие ребенка в этом случае не требуется, достаточно предъявить свидетельство о рождении. Дополнительную карту подросток в возрасте от 14 до 18 лет получает лично по собственному паспорту.

Детская карта имеет месячный лимит до 30 тыс. рублей на снятие наличных и оплату в торговых сетях, не дает переводить деньги на электронный кошелек и расплачиваться ей в интернете. Родители смогут через приложение банка отслеживать, на что ребенок тратил деньги.

Ранее президент РФ Владимир Путин постановил обеспечить создание в ДНР и ЛНР территориальных учреждений Банка России, а выполнявшие функции центральных и коммерческих банков преобразовать в общества с ограниченной ответственностью и присоединить к Промсвязьбанку. Также банк работает в Херсонской и Запорожской областях.