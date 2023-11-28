"Акрон" продлил опцион на выкуп 10% "ВКК" до апреля

Согласно отчету, у производителя был опцион на выкуп у неконтролирующих акционеров 10% ВКК до октября

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Производитель удобрений "Акрон" продлил опцион, позволяющий выкупить 10% акций "Верхнекамской калийной компании" до апреля 2024 года, следует из отчета "Акрона".

"В октябре 2023 года были продлены имеющиеся опционы на покупку и продажу акций АО "ВКК" на долю 10% до апреля 2024 года", - говорится в отчете.

Согласно отчету, у "Акрона" был опцион на выкуп у неконтролирующих акционеров 10% ВКК до октября 2023 года. Также действуют опционы на выкуп 19,9% в компании - до декабря 2023 года, 10% - до февраля 2024 года и 9,9% - до сентября 2025 года, и опционы на продажу неконтролирующими акционерами долей в ВКК "Акрону" в декабре 2023 года - сентябре 2025 года.

"Верхнекамская калийная компания" реализует проект по освоению Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае. "Акрону" принадлежит в компании 50% + 1 акция, 29,9% - "Сберу", 10,1% - банку "Открытие", 10% - ВТБ.