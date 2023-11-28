РСПП не будет направлять в Минфин предложения по налогу на прибыль

Глава союза Александр Шохин отметил, что идея заключалась в том, что "если будет повышаться фискальная нагрузка, то надо начать с налога на прибыль"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) не планирует направлять в Минфин РФ официальные предложения по налогу на прибыль. Об этом сообщил ТАСС глава РСПП Александр Шохин на площадке финала чемпионата "Профессионалы".

"Не собираемся направлять (предложения - прим. ТАСС). Идея была в том, что если будет повышаться фискальная нагрузка, то надо начать с налога на прибыль. Но, конечно, мы не хотим повышенных налогов", - сказал он.

Ранее Шохин заявлял о готовности бизнеса обсуждать вопрос о повышении налога на прибыль при определенных условиях. Для этого, по его словам, необходимы внятные, четкие, достаточно системные инвестиционные налоговые вычеты, в том числе по действующим механизмам - типа соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

Пресс-секретарь главы российского государства Владимира Путина Дмитрий Песков ранее сообщал, что президент 15 ноября пообщался с представителями крупного российского бизнеса. По словам Пескова, состоялся обстоятельный разговор, ряд вопросов был сформулирован по линии РСПП. На повестке дня активно фигурировала редомициляция.

Встреча проводилась именно для того, чтобы этот процесс был налаженным, чтобы бизнес не сталкивался с проблемами и переводил в Россию свои компании, открывая в ней новые предприятия и создавая новые рабочие места, отметил Песков.

О чемпионате

Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 28 ноября на площадках КВЦ "Экспофорум" и на семи дополнительных площадках города. Финалистами стали почти 700 человек, которые ранее одержали победу в региональных и отборочных этапах. Это учащиеся учреждений профессионального образования, молодые специалисты и школьники. На турнире также ожидается присутствие иностранных делегаций из 11 стран, в том числе Индии, Катара, Китая, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Азербайджана и Белоруссии.

Чемпионат проводится в России впервые, инициатива создания принадлежит президенту страны Владимиру Путину.