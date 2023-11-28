Путин поинтересовался поставками топлива в Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что "все процессы набрали максимальную скорость"

СОЧИ, 28 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поинтересовался, как идут поставки топлива в Севастополь.

Глава государства по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых медицинских учреждений в нескольких регионах, в том числе в Севастополе. В частности, на связь с Путиным вышел губернатор Севастополя Михаил Развожаев, рассказавший о работе новой городской детско-взрослой поликлиники с женской консультацией в микрорайоне Казачья Бухта.

"Михаил Владимирович, после нашего разговора позавчерашнего там увеличилась подача топлива?" - спросил Путин губернатора. "Все процессы набрали максимальную скорость", - заверил Развожаев. "Хорошо", - оценил президент.