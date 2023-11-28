Промысел тихоокеанского лосося вдвое превысил показатель 2022 года

В Росрыболовстве сообщили, что улов составил 609 тыс. тонн

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 ноября. /ТАСС/. Улов тихоокеанского лосося по итогам путины 2023 года вдвое превысил показатели прошлого года и составил 609 тыс. тонн, это второй результат в истории промысла, сообщил ТАСС заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

"В этом году у нас второй результат в истории <...> наблюдений по промыслу тихоокеанских лососей - 609 тыс. тонн. Итоги путины в два раза больше, чем в прошлом году", - сказал Соколов.

Он также отметил, что объем производства красной икры составит в этом году около 24 тыс. тонн. "Это очень большой объем, учитывая, что наша страна традиционно с новогодними праздниками потребляет 12-14 тыс. тонн", - сказал Соколов.

Он также отметил, что традиционно перед Новым годом цены на красную игру поднимают, но не рыбаки. "Избыток икры все-таки давит на цены, и мы рассчитываем, что вот какого-то такого серьезного подорожания точно не ожидается", - сказал он.