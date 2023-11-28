Шадаев: продление налога на прибыль для IT зависит от ситуации с региональными бюджетами

Министр цифрового развития выразил надежду, что все остальные льготы для отрасли будут сохранены

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Продление льготы по налогу на прибыль для IT-компаний зависит от ситуации с бюджетами регионов. Об этом в ходе встречи с членами Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"Что касается льгот, у нас одна льгота налоговая ключевая - это налог на прибыль. Заканчивается она в 2024 году. Налог на прибыль у нас сейчас обнулен. В целом, дискуссия идет очень активная. Но, я думаю, что решение о ее продлении будет приниматься с учетом реального состояния бюджетов, потому что, напомню, налог на прибыль - это, в основном, региональный налог", - сказал министр.

Он добавил, что надеется, что все остальные льготы для IT-отрасли будут сохранены.

Указ об ускоренных мерах поддержки развития IT-отрасли в России президент РФ Владимир Путин подписал 2 марта 2022 года. Утвержденные указом меры дают, в частности, возможность IT-специалистам получить отсрочку от армии на время работы в IT-компании, а также льготную ипотеку. Значимым решением для поддержки IT-компаний стало и обнуление налога на прибыль, освобождение от проверок.