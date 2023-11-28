В РЭО сообщили, что только российские проекты войдут в реестр IT-решений в отрасли отходов

Оператор приступил к разработке регламента, по которому будет формироваться реестр

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) приступил к разработке регламента, по которому будет формироваться реестр IT-решений в отрасли обращения с бытовыми отходами. Войти в реестр смогут только отечественные решения, сообщает пресс-служба РЭО.

"РЭО приступил к разработке регламента формирования и ведения реестра программ для электронных вычислительных машин баз данных и оборудования в сфере твердых коммунальных отходов (ТКО). Он определяет состав включаемых в реестр сведений, условия и порядок их включения и исключения, порядок предоставления таких сведений. Реестр включает два блока - это программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы. Главное условие - решения должны быть отечественными, без зарубежного участия и влияния, это необходимо для реализации программы импортозамещения в нашей отрасли в рамках формирования экономики замкнутого цикла и реформы отрасли ТКО", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Реестр IT-решений будет публиковаться на портале "Цифровой РЭО". В него уже вошли проекты "Сканер отходов", "Оптический сортировщик отходов", "Автоматизированный пункт приема вторсырья за вознаграждение". Для включения в реестр РЭО проверяет заявление от компаний в течение пяти рабочих дней. Если все в порядке, регистрирует его, затем не позднее чем через двадцать дней принимает решение.

При этом в РЭО указали, что программное обеспечение, в том числе в составе программно-аппаратного комплекса, не должно иметь принудительного обновления и управления из-за рубежа. Графический пользовательский интерфейс программного обеспечения необходимо создать на русском языке. Также в РФ должны находиться технические средства, необходимые для активации, выпуска, распространения, управления лицензионными ключами программного обеспечения в составе программно-аппаратного комплекса, контролироваться российскими организациями либо гражданами.

"В реестр IT-решений войдут лучшие проекты, которые станут стимулом для привлечения инвестиций в отрасль обращения с отходами, в цифровые решения. Перед тем, как попасть в реестр, цифровые кейсы получат оценку профильных экспертов, а также пройдут проверку в соответствии с новым регламентом РЭО. Как итог, реестр станет источником проверенных информационных технологий и цифровых решений в отрасли ТКО, которые можно будет масштабировать на всю страну", - добавил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.