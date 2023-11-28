Индексы Мосбиржи и РТС торговались разнонаправленно

Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги "Полиметалла", котировки "Распадской", акции "Мечела", бумаги ОГК-2 и котировки "Россетей"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник продолжал корректироваться вниз, однако к вечеру покупатели оказали ему значительную поддержку. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 0,17%, до 3 196,36 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,3%, до 1 128,61 пункта. Курс юаня вырос на 0,091%, до 12,48 рубля, доллар - на 0,63%, до 89,44 рубля, евро - на 0,92%, до 98,19 рубля.

В свою очередь котировки Brent после утренней просадки вернулись к росту, пытаясь закрепиться чуть выше $80 за баррель.

Внешний фон был смешанным. "Китайские биржевые индексы завершили день в умеренном плюсе, европейские торговались в основном в небольшом минусе", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги "Полиметалла" (+8,55%), котировки "Распадской" (+4,08%), обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" (+4,02% и +3,29%), бумаги ОГК-2 (+3,79%), котировки "Россетей" (+2,88%). Акции НЛМК подорожали на 0,89%, а "Русгидро" - на 0,52%.

"Акции "Полиметалла" продолжали восстановление от локальных минимумов и превысили отметку 500 руб. Страхи делистинга бумаг с Мосбиржи после редомициляции в Казахстан, судя по всему, развеиваются", - предположила аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

"Русгидро" во вторник представила финансовые результаты за девять месяцев 2023 года по МСФО, согласно которым чистая прибыль компании за отчетный период увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 2,1 раза, до 56,703 млрд рублей, а EBITDA выросла на 38,4%, до 105,223 млрд рублей, добавила эксперт.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги Мосбиржи (-1,86%), акции "Аэрофлота" (-1,59%), котировки "Русснефти" (-1,38%), расписки "Циана" (-3,54%), бумаги "Русала" (-1,18%).

Акции "Аэрофлота" снижались, несмотря на в целом позитивные ожидания от завтрашней финансовой отчетности за III квартал 2023 года по МСФО.

Прогноз на 29 ноября

Краткосрочно вектор движения рынка может зависеть от ценовой ситуации в нефти, динамики курса рубля, корпоративных новостей. Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 29 ноября - 3 150 - 3 250 пунктов, по курсу доллара - 87-90 рублей.

По прогнозу Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 3 100 - 3 200 пунктов, пара доллар/рубль - в интервале 88-90 рублей, евро/рубль - в коридоре 96-98,5 рубля, юань/рубль - в коридоре 12,2-12,6 рубля.

В середине недели пройдет заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики. В США будут опубликованы важные статданные, в том числе вторая оценка ВВП за III квартал 2023 года и недельные изменения запасов нефти и нефтепродуктов от EIA. Кроме того, инвесторы обратят внимание на "Бежевую книгу" ФРС - отчет, дающий общее представление об экономических тенденциях и проблемах в США. "Аэрофлот", "Роснефть" и "Башнефть" завтра раскроют финрезультаты по МСФО за III квартал 2023 года.