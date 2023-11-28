Газпромбанк впервые выпустил "зеленые" облигации

Их объем составил 15 млрд рублей

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Газпромбанк разместил дебютный впуск "зеленых" облигаций на 15 млрд рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Газпромбанк успешно разместил дебютный выпуск собственных зеленых облигаций серии 005Р-01Р объемом 15 млрд рублей и сроком обращения три года, который вошел в топ-3 крупнейших на российском банковском рынке, за исключением банков развития. Ставка купона установлена на уровне 12,75% годовых", - указано в сообщении.

Все средства, привлеченные в рамках выпуска, банк планирует направить на рефинансирование портфеля проектного финансирования в сфере "зеленой" недвижимости. Рефинансируемые проекты представляют собой семь соответствующих международно признанным принципам и стандартам в сфере экологии и "зеленого" финансирования комплексов многоквартирных жилых домов жилой площадью 582,8 тыс. кв. м с классом энергоэффективности от А до А++.

"Возможность рефинансировать "зеленые" проекты через облигации - значимый этап развития бизнеса проектного финансирования Газпромбанка. Рефинансируемые сделки соответствуют направлению "Строительство энергоэффективных зданий и сооружений" таксономии "зеленых" проектов, обеспечивая сокращение потребления тепловой и электроэнергии, уровня выбросов парниковых газов от генерации. Мы видим возрастающую роль Газпромбанка еще по одному пункту "зеленой" повестки России", - отметил заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус.

Выпуск "зеленых" бондов соответствует принципам Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), а также таксономии "зеленых" проектов, утвержденной правительством РФ. В банке также сообщили, что соответствие выпуска принципам "зеленых" облигаций ICMA и российской таксономии подтвердил китайский верификатор China Chengxin Green Finance Technology (Beijing) Ltd (CCXGF). "Это первый случай с 2022 года, когда российский выпуск получил международную верификацию и первый в истории российского рынка выпуск, получивший подтверждение от китайского верификатора", - указали в Газпромбанке, подчеркнув, что получение верификации от крупнейшего китайского агентства является важным прецедентом и сигналом для рынка о возможности расширения "зеленой" повестки между двумя странами.