ПСБ указал на возможность высокого уровня цифровизации банковского сектора новых регионов

Глава банка Петр Фрадков отметил, что каждый регион имеет свой профиль клиентов и уровень финансовой грамотности

ДОНЕЦК, 28 ноября. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) видит уникальную возможность применить современные технологии и цифровые системы при адаптации под российские стандарты банковского сектора новых регионов, сообщили в пресс-службе ПСБ со ссылкой на председателя банка Петра Фрадкова.

Как сообщается, он принял участие в пленарном заседании конференции Банка России "Фокус на клиента". Ее открыла глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В пленарной дискуссии также приняли участие председатель правления Сбербанка Герман Греф, председатель правления "Тинькофф банка" Станислав Близнюк, председатель правления МКБ Николай Каторжнов и другие.

"В новых субъектах у нас есть уникальная возможность адаптировать существующую финансовую систему под стандарты российского банковского сектора, с моделью продаж, корректной по ценообразованию, с высоким уровнем цифровизации и современных технологий", - цитирует пресс-служба слова Фрадкова.

Глава банка отметил, что каждый регион имеет свой профиль клиентов и уровень финансовой грамотности. К примеру, банковские практики, распространенные в Запорожской и Херсонской областях, кардинально контрастировали с системами ДНР и ЛНР и российскими стандартами в целом, отличаясь как по уровню ставок, начислению штрафов и пеней, а также по возможностям страхования. Участвуя в построении банковской системы новых субъектов РФ, ПСБ старается повысить финансовую грамотность населения, помогает клиентам анализировать риски и принимать взвешенные финансовые решения.

Ранее президент РФ Владимир Путин постановил обеспечить создание в ДНР и ЛНР территориальных учреждений Банка России, а выполнявшие функции центральных и коммерческих банков преобразовать в общества с ограниченной ответственностью и присоединить к Промсвязьбанку. Также банк работает в Херсонской и Запорожской областях.