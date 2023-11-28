Эксперт: запасы воблы на Волго-Каспии впервые достигли порога вырождения вида

Как заявил заместитель руководителя Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ "ВНИРО" Сергей Шипулин, уловы воблы в 2023 году составляют меньше 1 тыс. тонн

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Промысловые запасы воблы, ценной рыбы, которую в России можно поймать только в Астраханской области, впервые в этом году снизились до критических 19 тыс. тонн, ведущих к вырождению вида. Об этом сообщил заместитель руководителя Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ "ВНИРО" ("КаспНирх") Сергей Шипулин на третьем Конгрессе молодых ученых (КМУ), который начал работу в парке науки и искусства "Сириус".

Ранее замдиректора по науке ФГБУН Институт молекулярной биологии им. Энгельгардта Российской академии наук, доктор биологических наук Анна Кудрявцева сообщила ТАСС, что в рамках мероприятия - спутника Конгресса молодых ученых, которое прошло в Астрахани в октябре, специалисты из 14 регионов России выступили за запрет на вылов воблы для любительского и промышленного рыболовства сроком на пять лет. По мнению ученых, это необходимая мера для восстановления популяции рыбы, промысловый запас которой приближается к критическому уровню, кода начинаются проблемы с самовоспроизводством.

"90-100 лет назад уловы этого вида достигали 150-250 тыс. тонн. Уловы воблы в этом году меньше тысячи тонн - всего 600 тонн. <…> За 20 лет количество воблы в уловах упало практически в 100 раз. Исследования определяют критический уровень запасов, после которого вобла не может восстановиться, - это 23 тыс. тонн, в этом году впервые запасы упали меньше 19 тыс. тонн", - сказал Шипулин.

Он уточнил, что на снижение запасов воблы влияет период маловодья, что ведет к малопродуктивному нересту, а также бесконтрольный вылов воблы в весенний период рыбаками-любителями, в том числе прибывшими в Астраханскую область в качестве туристов. По словам Шипулина, в любительских уловах этого года отсутствовали экземпляры промыслового размера и больше, а "отдельные экземпляры составляли 8-9 см - это фактически впервые нерестующие карликовые самцы".

"Важным результатом работы нашей группы является рекомендация по запрету вылова воблы и ее реализации в розничной торговле. Эти рекомендации даны не просто так, а на основании проработки всех возможных вариантов. А сейчас уже, по новым данным, мы перешли критический уровень промыслового запаса, когда рыба теряет способность самовоспроизводиться", - сообщила Кудрявцева, уточнив, что введение предложенных учеными ограничительных мер в отношении воблы - это "последний шанс спасти ее популяцию".

Вобла - ценная промысловая рыба, которую в России можно поймать только в Астраханской области. Ежегодно в апреле - начале мая туристы, приехавшие в дельту Волги на сезон ловли воблы, ставят на берегах палаточные лагеря для ее бесконтрольного вылова и последующей обработки.

О конгрессе

Третий конгресс молодых ученых работает в парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС является генеральным информационным партнером конгресса.