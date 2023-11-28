На поддержку лизинговых программ для смоленских аграриев направят 165 млн рублей

Глава региона Василий Анохин отметил ,что это в девять раз превышает объемы 2023 года

ТАСС, 28 ноября. /ТАСС/. Порядка 165 млн рублей в 2024 году направят на поддержку лизинговых программ для аграриев в Смоленской области, что в девять раз больше, чем в 2023 году, сообщил глава региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"Видим эту заинтересованность [предоставление техники в лизинг] и поэтому предусмотрели в следующем году 165 млн рублей на поддержку лизинговых программ, чтобы как можно больше аграриев могли ими воспользоваться. Это в 9 раз превышает объемы 2023-го года", - написал Анохин.

Он отметил, что программы "Росагролизинга" востребованы у небольших сельхозпредприятий, которые не всегда могут приобрести технику за свой счет. Анохин в ходе рабочего визита генерального директора компании Павла Косова обсудил с ним взаимодействие в сфере АПК и подписал соглашение о сотрудничестве.

"За несколько последних лет благодаря льготному лизингу смоленские аграрии обновили сельхозтехнику и оборудование на общую сумму почти в миллиард рублей. Только в этом году в лизинг предоставлено 133 единицы техники более чем на 500 миллионов", - уточнил губернатор, добавив, что это вдвое больше, чем в 2022 году.