Экс-посол Бангладеш в РФ заявил о необходимости сотрудничества стран в атомной сфере

Отношения между Россией и Бангладеш развиваются быстрым темпом, отметил Сайфул Хок

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Бывший посол Бангладеш в России Сайфул Хок отметил необходимость дальнейшего развития сотрудничества стран в области мирного атома.

"Отношения между Россией и Бангладеш очень быстрым темпом развиваются, особенно в области энергетики. Я хочу особо отметить, что именно благодаря российской технической, финансовой помощи Бангладеш строит первую атомную станцию "Руппур", которая будет кардинально менять место Бангладеш на глобальном Юге, потому что мы станем членами ядерного клуба. У нас уже завезли ядерное топливо буквально в прошлом месяце. Естественно, сегодня когда выступал [гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей] Лихачев, я сказал, что надо продолжать [сотрудничество] в этой области", - сказал он, выступая на форуме "Примаковские чтения".

При этом Хок также обратил внимание и на энергетическое сотрудничество с "Газпромом". "Бангладеш очень тесно связан с "Газпромом". "Газпром" очень сильно помогает нам в бурении природного газа. Американские компании, такие как Chevron, или французская TotalEnergies, они были монополистами где-то 10 лет назад, естественно, они потеряли рынок, им тоже это не нравится", - подчеркнул экс-посол.

IX Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения" проходил 27-28 ноября в Москве на тему "Горизонты постглобализации". ТАСС - генеральный информационный партнер конференции.