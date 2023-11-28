Дефицит бюджета НАО сократился в 2,2 раза после корректировки

Общий объем доходов окружного бюджета 2023 года составит 26,4 млрд рублей

ТАСС, 28 ноября. Депутаты законодательного собрания Ненецкого автономного округа (НАО) приняли поправки в закон об окружном бюджете на 2023 год, сократив дефицит в 2,2 раза - до 2,4 млрд рублей. Такая информация следует из сообщения в группе окружного собрания депутатов в соцсети "ВКонтакте".

"Изменения в окружной бюджет 2023 года приняты на 4-й сессии Собрания депутатов НАО <...>. Общий объем доходов окружного бюджета 2023 года составит 26,4 млрд рублей, расходов - 28,8 млрд рублей, дефицит - 2,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснил во время сессии руководитель Департамента финансов и экономики НАО Сергей Михайлов, рост доходов в бюджете региона связан с увеличением доходов за третий квартал 2023 года от Харьягинского месторождения.

Парламентарии утвердили новые параметры бюджета на 2023 год. С учетом корректировок доходы составят около 26,4 млрд руб., расходы - 28,8 млрд рублей, а дефицит - около 2,4 млрд рублей. Таким образом, по отношению к утвержденным ранее параметрам бюджета доходы выросли на 11,9%, а расходы и дефицит уменьшились на 0,7% и 54,9% соответственно.

Согласно данным, опубликованным в группе окружного собрания, предусмотрены средства на выполнение социальных обязательств, в том числе на дополнительные меры соцподдержки в связи с проведением специальной военной операции. Также дополнительные средства направят бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам, приобретение основных средств, проведение капитального ремонта. На компенсацию многодетным семьям взамен земельных участков предусмотрено 70 млн рублей. На финансирование программы "30 на 70" для строительства жилья на селе дополнительно направят 17 млн рублей.

Согласно данным, опубликованным на федеральном портале правовых актов, до внесения поправок доходы бюджета составляли около 23,6 млрд рублей, расходы - 29 млрд рублей, а дефицит - около 5,5 млрд рублей.

Бюджет на следующий год

Также во время сессии депутаты приняли в первом чтении проект окружного бюджета на 2024 год, в котором дефицит планируют увеличить на 6,7% - до 2,1 млрд рублей. "Проект окружного бюджета на 2024-2026 годы принят в первом чтении <...>. Доходы бюджета в 2024 году запланированы в сумме 23,2 млрд рублей, расходы - 25,3 млрд рублей, дефицит порядка 2,1 млрд рублей", - говорится в группе окружного собрания депутатов в соцсети "ВКонтакте".

Согласно документу, доходы в 2024 году снизятся на 2%, расходы - на 1,3%, а дефицит увеличится на 6,7% по сравнению с бюджетными параметрами, принятыми на 2023 год в первой редакции.

Как отметили в группе окружного собрания, около 5,6 млрд рублей предусмотрено на национальную экономику, на образование - 5,5 млрд рублей, на социальную политику и ЖКХ - по 4 млрд рублей. Субсидии муниципалитетам составят более 1,5 млрд рублей, еще более 1 млрд рублей предусмотрено на строительство жилья.

В окончательном чтении бюджет региона планируют принять на сессии в декабре.

По данным, опубликованным на федеральном портале правовых актов, в 2023 году доходы бюджета округа были изначально приняты в объеме 23,7 млрд рублей, расходы - на уровне 25,7 млрд рублей, дефицит бюджета - около 2 млрд рублей.