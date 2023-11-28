В Самарской области выделят 36,8 млрд рублей на реализацию нацпроектов в 2024 году

Доходы региона в 2024 году составят 258,8 млрд рублей, расходы - 277,6 млрд рублей

ТАСС, 28 ноября. Депутаты Самарской губернской думы приняли во втором чтении законопроект об областном бюджете на 2024 и последующие два года. Согласно ему, в 2024 году на реализацию нацпроектов предусмотрено 36,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба губернатора области.

"Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в пленарном заседании Самарской губернской думы, на котором во втором чтении был принят бюджет региона на 2024 и последующие два года. <…> Существенные средства предусмотрены на реализацию национальных проектов. Общий объем на предстоящие три года на текущий момент составляет 60,7 млрд рублей, из них 36,8 млрд будет выделено в следующем году", - говорится в сообщении.

Доходы Самарской области в 2024 году составят 258,8 млрд рублей (в первом чтении было 228,3 млрд рублей), расходы - 277,6 млрд рублей (было 247,1 млрд рублей).

По данным пресс-службы, в бюджете региона отведена существенная роль финансированию социальных отраслей экономики, таких как поддержка семей с детьми и других категорий граждан, образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт. В следующем году на эти цели планируется направить 167,7 млрд рублей, что составляет 60,4% от общего объема расходов. Дополнительно 368 млн рублей к ранее предусмотренным средствам будет направлено на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

"По 350 млн рублей ежегодно дополнительно предусматривается на обеспечение отдельных категорий жителей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. А в целом в течение трех последующих лет на эти цели планируется направить в общей сложности более 5,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, дополнительные средства будут предусмотрены на проведение капитального ремонта более 30 школ области.

Принятые параметры бюджета

Большинство депутатов губернской думы в ходе пленарного заседания проголосовали за доработанный вариант главного финансового документа области. "В результате наших общих усилий мы получили сбалансированный финансовый документ, учитывающий все ключевые аспекты развития региона в сегодняшней непростой обстановке", - цитирует пресс-служба Азарова.

Губернатор также добавил, что с учетом принятых параметров регионального бюджета правительство области уже может приступать к его отработке. "Принятые решения позволяют уже сегодня проводить конкурсные процедуры правительству региона и более четко планировать свою деятельность на 2024 год. Хочу попросить коллег, чтобы не теряли время. Сегодня дума приняла решение, сегодня же приступаем к отработке бюджета 2024 года", - цитирует его пресс-служба.

В ноябре 2022 года был принял законопроект, согласно которому в 2023 году доходы бюджета области должны были составить 242,8 млрд рублей, расходы - 267,8 млрд рублей. В марте были внесены изменения параметров областного бюджета на 2023 год: доходы - 244 млрд 609 млн рублей, расходы - 295 млрд 516 млн рублей.