Национальная ассоциация СПГ договорилась о поставке оборудования из КНР

Сейчас в России производится порядка 32 млн тонн СПГ в год, рассказал президент ассоциации Павел Сарафанников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Национальная ассоциация СПГ, объединяющая российских производителей, в рамках международного форума-выставки "СПГ: экономика, технологии, решения" в Петербурге подписала соглашения с китайскими корпорациями - изготовителями оборудования для переработки газа - SASPG и Zhongtai Cryogenic. В рамках рамочных соглашений российские производители смогут приобретать китайское оборудование для СПГ, рассказал ТАСС президент, председатель правления Национальной ассоциации СПГ Павел Сарафанников.

"Обе компании готовы заходить на российский рынок, инвестировать, вкладываться в производство, поставлять свое оборудование и технологии. Мы договорились о поставке технологического оборудования на территорию РФ. Не секрет, что сегодня у нас далеко не все оборудование замещается, поэтому мы с китайскими компаниями договорились, они тоже смотрят на российский рынок аккуратно, осторожно, мы поможем им увидеть те ниши, куда они могут зайти", - отметил Сарафанников.

Он подчеркнул, что сейчас в России производится порядка 32 млн тонн СПГ в год, при том, что планы развития отрасли до 2035 года предполагают выход на объемы в 140 млн тонн. Текущего числа заводов для реализации этих задач не хватает, для этого нужно строительство как минимум пяти крупнотоннажных заводов, не говоря о транспортной и потребительской инфраструктуре внутри РФ.

На российском рынке мало готовых технологических решений, отметил Сарафанников. Производство отдельных агрегатов и комплектующих в России освоено, однако не хватает компетенций для самостоятельной отладки крупных производств. Китай и его корпорации - это единственный потенциальный партнер в нынешних условиях, который наработал такие компетенции и обладает соответствующими технологическими решениями.

"Рынок СПГ в России находится только в начале своего развития, поэтому перспективы для того, чтобы каждая из компаний, которая обладает ресурсами, могла бы себя на нем реализовать, очень высоки", - добавил Сарафанников.

Компания Sischuan Air Separation Plant - один из крупнейших производителей оборудования для переработки газа в Китае, отметил президент Национальной ассоциации СПГ. Внутри самого Китая корпорация также управляет энергетическим холдингом, обеспечивающим поставки переработанного газа. Zhongtai Cryogenic - компания-конкурент, которая также производит широкую номенклатуру необходимого в России оборудования.

О форуме

Международный форум-выставка "СПГ: экономика, технологии, решения" проходит в Санкт-Петербурге 28-29 ноября. На его площадке собралось руководство крупнейших игроков российского рынка СПГ, представители китайских и других иностранных компаний, а также Министерства энергетики РФ. Организатором форума является Национальная ассоциация сжиженного природного газа.