В компании сообщили, что решение связано в том числе с увеличением издержек производства из-за роста цен на энергию

БЕРЛИН, 28 ноября. /ТАСС/. Французский производитель шин Michelin сократит более 1,5 тыс. рабочих мест в Германии. Такой шаг связан среди прочего с увеличением издержек производства из-за роста цен на энергию, говорится в заявлении компании.

До конца 2025 года будет постепенно свернуто производство на заводах в Карлсруэ и Трире, а также в Хомбурге. Сокращения затронут в общей сложности 1 410 сотрудников. Кроме того, Michelin перенесет из Германии в Польшу центр обслуживания клиентов, что коснется еще 122 работников.

Компания отметила, что среди причин реструктуризации импорт дешевых шин для грузовиков из стран с более низкой оплатой труда.

Ранее американская компания Goodyear сообщила о прекращении производства шин в Фюрстенвальде и закрытии завода в Фульде, что приведет к сокращению около 1,8 тыс. рабочих мест.