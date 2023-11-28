В Грузии заявили, что введение санкций против России навредит республике

Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе отметил, что у страны в случае введения ограничений произошел бы спад экономики в 10%

ТБИЛИСИ, 28 ноября. /ТАСС/. Введение санкций против РФ является самообманом и навредит самой Грузии. Об этом сообщил журналистам исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", депутат парламента Мамука Мдинарадзе.

"Введение санкций против России является самообманом и введением санкций против граждан Грузии. Мы не собираемся вводить санкции против граждан Грузии. На словах будет выглядеть, якобы против России ввели санкции, но на самом деле санкции будут введены против граждан Грузии. Мы что, сумасшедшие? Мы, конечно же, не сумасшедшие", - сказал Мдинарадзе.

Политик еще раз уточнил, что доля грузинской продукции в российском импорте составляет 0,3%. Таким образом, введение санкций не причинило бы никакого вреда РФ, зато у Грузии произошел бы спад экономики в 10%.

Оппозиционная партия "Лело для Грузии" представила в парламенте антироссийский проект резолюции, который назвала "Актом защиты Грузии". Он состоял из девяти пунктов, таких как: присоединение к санкциям против РФ, введение визового режима для россиян, ограничение права трудоустройства гражданам РФ, запрет на продажу им земли, запрет на передвижение в Грузии машин с российскими номерами и прочее. Парламент отверг эту инициативу оппозиции.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 25 февраля 2022 года объявил, что не планирует вводить санкции против России, объясняя это национальными интересами. В начале марта прошлого года президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Тбилиси из-за позиции грузинских властей в вопросе санкций.