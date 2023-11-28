Минпромторг предложил ввести учет сырья для табачной продукции в системе маркировки

Проект постановления предусматривает использование общих подходов к регистрации и предоставлению информации в ГИС МТ с использованием универсальных документов для участников оборота табачной продукции и производителей сырья

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Минпромторг России предложил с 1 марта 2024 года ввести учет сырья для табачной и никотинсодержащей продукции с использованием системы маркировки. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"С 1 марта 2024 года планируется сделать обязательной передачу в информационную систему мониторинга оборота товаров (ГИС МТ, государственная система маркировки "Честный знак") сведений об объеме производства и оборота табачной продукции, сырья, никотинсодержащей продукции и никотинового сырья", - говорится в сообщении. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Уточняется, что проект постановления предусматривает использование общих подходов к регистрации и предоставлению информации в ГИС МТ с использованием универсальных передаточных документов для участников оборота табачной и никотинсодержащей продукции и для производителей сырья, для создания единой системы прослеживаемости сырья, используемого для производства табачной продукции.

В июне президент РФ Владимир Путин подписал закон о комплексном регулировании рынка табака, в том числе ввоза такой продукции в Россию. Закон был разработан для совершенствования государственного регулирования производства и оборота табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства в РФ с установлением специализированного контроля в этой сфере.